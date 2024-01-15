На каникулах татарстанцы слушали АИГЕЛ и ретро-музыку

МТС, цифровая экосистема, проанализировала музыкальные предпочтения татарстанских пользователей стриминг-сервиса МТС Музыка во время праздничных выходных. В первые дни 2024-го жители республики ностальгировали по 90-м, танцевали под новогодние хиты и открывали новые имена российской эстрады.

Казань вошла в топ-10 городов по прослушиваниям МТС Музыки в период 30 декабря – 08 января. На каникулах самым популярными альбомами у татарстанцев стали «Пыяла» дуэта АИГЕЛ, а также сборник The Best of Greatest Hits группы Мираж, треки которых звучали в популярном сериале «Слово пацана». На третьем месте расположилась ANNA ASTI с «Царицей», пятерку замкнули альбом «Памяти Юры Шатунова» («Ласковый май») и «На заре» (Баста).

Топ треков, которые заслушали татарстанцы в первую неделю года, также возглавила «Пыяла» дуэта АИГЕЛ, вокалистка которого родилась в Набережных Челнах. В новогодний топ-5 треков в Татарстане также вошли «На заре» Басты, «Давай сбежим (Искорки)» дуэта 5УТРА, «Зима в сердце» группы Моя Мишель и «Царица» исполнительницы ANNA ASTI.

Если говорить о персоналиях, то самыми популярными артистами в Татарстане на каникулах стали ANNA ASTI, рэпэр Баста и группа «Король и шут», на возрождение интереса к которой также, вероятно, повлиял одноименный сериал.