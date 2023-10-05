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Клиенты Tele2 помогли создать портреты первых учителей в нейросети

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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил пользователям мобильного приложения «Мой Tele2» поделиться воспоминаниями о своем первом школьном преподавателе накануне Дня учителя. В опросе поучаствовала 31 тысяча абонентов оператора. На основе описаний клиентов с помощью нейросети в Tele2 сделали 9 портретов первых учителей.

Среди важных для себя деталей бывшие и действующие ученики отмечали, что любят своих первых учителей за строгость в сочетании со справедливостью, индивидуальный подход и доброту, внеклассные занятия, например, чтение вместе сказок в свободное от занятий время. Один из клиентов отметил, что вспоминает первого учителя даже спустя 52 года.

Среди увлечений педагогов пользователи указали знание трех и более языков, любовь к путешествиям и смену профессии на писательскую.

В промте для создания портрета нейросетью Tele2 использовала характеристики, сформулированные клиентами: «Школьный учитель, высокого роста, стройный, широкоплечий, в сером деловом костюме, правильные черты лица, улыбается, блондин, в руках держит книгу, сидит за столом». Один из запросов к нейросети сформулирован так: «Школьная учительница, выглядит, как фея-крестная из «Золушки», улыбается, носит маленькие очки, пышные белые волосы, серый пиджак и серая длинная юбка в пол, на шее платок».

Воспоминаниями поделилась 31 тысяча клиентов оператора.

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