Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона.

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:

скачать и установить магазин приложений RuStore на свой смартфон;

выбрать в RuStore нужное приложение или игру;

при оплате ввести свой номер билайна;

дождаться кэшбэка, который будет зачислен на этот номер в течение 30 дней после совершения покупки.

В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.

«Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительные ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина – еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям», - отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.