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Казань принимает межрегиональные автомобильные соревнования – чемпионат по дрифту RDS EUROPE 2023

Казань принимает межрегиональные автомобильные соревнования – чемпионат по дрифту RDS EUROPE 2023

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8–9 июля в Казани, на автодроме KazanRing Canyon, состоится третий этап межрегионального чемпионата по дрифту «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА 2023», на который приедут полсотни спортсменов из России и ближнего зарубежья.

Соревнования РДС ЕВРОПА — это красивые и мощные спортивные автомобили, сильные пилоты, близкие дымные заезды, захватывающая борьба и неповторимая атмосфера автоспортивного праздника! Каждый этап собирает полсотни участников, тысячи болельщиков на автодроме и сотни тысяч зрителей у экранов онлайн-трансляции.

Дрифт (Drifting) – дисциплина автоспорта, в которой пилоты соревнуются в мастерстве прохождения оцениваемого участка гоночной дорожки в постоянном управляемом заносе.

Всего в сезоне–2023 в чемпионате RDS EUROPE шесть этапов: в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Рязани. Этап в столице Татарстана – настоящее украшение чемпионата. KazanRing Canyon – одна из самых живописных и сложных трасс с уникальным рельефом и очень большим перепадом высоты (около 30 метров). Здесь пилотов и зрителей ждут классический инерционный дрифт на высоких скоростях, бескомпромиссная борьба на захватывающей конфигурации, много дыма и неповторимых эмоций.

Соревноваться в Казани будут около полусотни участников из двух десятков городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Астана, Минск и многие другие. Среди пилотов и молодые перспективные спортсмены, и признанные фавориты российского дрифта, победители национальных и международных соревнований.

В перерывах между заездами зрителей приглашают посетить Парк сервиса: взять автографы у любимых пилотов, рассмотреть и сфотографировать автомобили, пообщаться с командами.

В субботу 8 июля пройдет Квалификация (одиночные заезды всех заявленных пилотов), по результатам которых определятся 32 лучших спортсмена, которые продолжат борьбу в парных заездах в воскресенье. В воскресенье 9 июля состоятся Парад пилотов, Парные заезды и награждение призеров.

Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно, для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф. Для маленьких зрителей обязательно сопровождение совершеннолетнего взрослого с билетом.

Все подробности на сайте rdseurope.ru и в наших социальных сетях (rds_europe)

Также будет доступна прямая трансляция соревнований на сайте rdstv.ru.

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