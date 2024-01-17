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Кaк отправить посылку через СберЛогистику?

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Сейчас возможность получить интернет заказы или отправить посылку в любой регион страны доступна в офисах Сбербанка с помощью сервиса «СберЛогистика». Есть такая возможность и у жителей Татарстана.

Этот сервис позволяет отправлять посылки через отделения Сбербанка по всей России с доставкой не только в любой из более 8,5 тысяч постаматов СберЛогистики и PickPoint, но и в офисы банка, расположенные во многих городах России

Как отправить?

Посылку можно отправить несколькими способами - через пункты приема и выдачи заказов в отделениях Сбербанка, через постаматы или через курьера.

Для оформления посылки необходимо зайти в «Сбербанк Онлайн» в раздел «Экосистема», выбрать «СберЛогистика», ввести данные посылки, рассчитать ее стоимость, выбрав тип доставки – «СберПосылка» или «СберКурьер», далее выбрать пункт отправки и ввести данные получателя и пункт получения посылки. Стоимость доставки зависит от веса посылки, типа и места доставки.

Какой максимальный размер и вес посылки?

Максимальные габариты 60 х 36 х 36.

Максимальный вес: 10 кг.

Как отследить статус посылки?

После сдачи посылки начнут приходить СМС - уведомления о статусе доставки на указанный номер телефона отправителя. Также можно отслеживать статус доставки по трек-номеру в мобильном приложении «Мои посылки» до момента вручения.

Ответы на основные вопросы по сервису «СберЛогистика» вы можете найти на сайте организации, а также в одноименном разделе в «Сбербанк Онлайн» или в офисах банка на территории республики.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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