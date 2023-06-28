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Главные материальные ценности жителей Приволжья – собственное жилье и наличные рубли

Главные материальные ценности жителей Приволжья – собственное жилье и наличные рубли

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

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Любовь и свобода для резидентов ПФО важнее денег. Главными материальными ценностями для наших соотечественников являются собственный дом и наличные денежные средства в рублях. Таковы результаты опроса* о моральных, материальных и культурных ценностях россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 30% опрошенных в регионе выбрали любовь, 32% свободу, 13% деньги. % считают своей главной жизненной ценностью 10% семью, 5% знания, 3% здоровье, 4% карьеру. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей от 0 до 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги - жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).

Главной ценностью жителей округа в целом 24% назвали любовь к Родине, 17% физическую и моральную стойкость, 12% - убежденность, что надо жить по совести, 13% - тягу к справедливости, 11% - убежденность, что сила заключается в правде, 13% - смекалку.

Главной духовной ценностью жителей Приволжья (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 49% назвали прозу великих русских писателей, 54%% российские научные достижения ХIX-XX веков (больше, чем в среднем по России), 41% - классическую музыку, 40% - живопись всемирно известных художников, 36% - классический балет, 34% - русскую поэзию ХХ века, 23% - иконопись. Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 71% выбрали собственный дом, по 53% - наличные рубли и 54% квартиру в многоквартирном доме, 46% - автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 33%, золото - 23%, наличные деньги в иностранной валюте – 17%, дорогую одежду – 6%.

75% опрошенных готовы завещать свое имущество детям (в Центральном федеральном округе 76%, в Северо-Западном 61%). 13% хотят оставить имущество мужу или жене, 2% внукам, 1% - благотворительным фондам. 8% выбрали вариант ответа «другое».

*Опрос проведен 12-19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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