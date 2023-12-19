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Что жителям Казани нужно знать о зарплатных картах

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Среди многообразия банковских карт именно зарплатная является более популярной у казанцев. Главный секрет популярности - возможности карты, активно используя которые можно получать дополнительную выгоду.

Работодатели большинства компаний уже давно ушли от зарплаты в конверте, и все больше выбирают зарплатные проекты в банках. Это является преимуществом при найме сотрудников, ведь сам факт зарплатной карты дает сотрудникам множество преимуществ, а также гарантию безопасности денежных средств.

Если сотрудник получает зарплату на карту, у него появляется возможность получать дополнительные бонусы, скидки и выгодные условия по другим продуктам банка. Так, например в Сбере, выгодные условия по ипотеке, потребительскому кредиту с минимальным пакетом документов и по специальной ставке. Например, если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты ещё далеко, банк может одолжить вам до половины зарплаты на месяц. Для этого просто можно воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Банковскую карту можно открыть в любом офисе, и здесь же оформить заявление в бухгалтерию своего предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести её в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в мобильном приложении. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел "Настройки", нажать "Сделать карту зарплатной", сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы.

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