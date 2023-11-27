Число жителей ПФО, которые столкнулись с финансовыми мошенниками, за год сократилось на 7%

Большинство жителей регионов сталкивались со случаями финансового мошенничества в 2023 году, но не информировали об этом ни банки, ни правоохранительные органы. Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними жителей региона уменьшилось с 76% до 69%. Таковы результаты опроса* об онлайн и телефонном финансовом мошенничестве, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Примерно четверть опрошенных резидентов Приволжского Федерального округа сообщили, что ни они, ни члены их семей не сталкивались за последний год со случаями финансового мошенничества (на Северном Кавказе 37%, в Сибири 22%). Сталкивались с финансовыми мошенниками, но не отдали им деньги 69% против 76% годом ранее. Как и годом ранее, 8% россиян стали в 2023 году жертвами финансового мошенничества (на Северном Кавказе 12%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 5%).

Свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 36% респондентов против 40% в 2022-м. 6% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы (осталось на уровне прошлого года). При этом 64% резидентов ПФО не информировали о столкновении с финансовыми мошенниками ни банки, ни правоохранителей. Год назад такой ответ давали 55% респондентов.

По мнению 41% опрошенных в ПФО, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от действий финансовых мошенников, несут сами потребители. На Дальнем Востоке так считают 46%, в Москве и Московской области 33%. На банки главную ответственность за последствия действий финансовых мошенников возлагает четверть респондентов (наиболее популярна эта точка зрения в Сибири - 28%). Еще 15% полагают, что за потерю людьми денег при столкновении с финансовыми мошенниками должно отвечать государство (на Северном Кавказе 22%). 8% возлагают ответственность на правоохранительные органы. 2% считает, что за это не должен отвечать никто. 10% затруднились с ответом.

77% в регионе положительно относятся к идее Банка России разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции (47% скорее поддерживают, 30% полностью поддерживают). Год назад этот показатель был таким же – 77%. Против таких запретов и ограничений каждый четвертый из опрошенных (скорее отрицательно относятся 18%, полностью отрицательно 5%).

Также по-прежнему высок «рейтинг» идеи установления самозапрета на кредиты. Такие ограничения поддерживают 88% опрошенных (47% относятся скорее положительно, 41% очень положительно). Год назад так считали 86%. Против самозапрета на кредиты выступают лишь 12% (скорее отрицательно относятся 8%, полностью негативно 4%).

При этом пока воспользовались запретом на выдачу себе кредитов только 2% опрошенных (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Северном Кавказе по 5%, на Дальнем Востоке 1%). 30% не пользовались такой возможностью, но готовы сделать это в дальнейшем. 43% вообще не знали о существовании такой возможности. Категорически не собираются устанавливать самозапреты на кредиты 25% (на Дальнем Востоке 31%, в Сибири 18%).

«По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными. Появились гибридные сценарии и мультибрендовые, выросло число схем с фишинговыми ссылками, по-прежнему большое количество людей теряют деньги в результате социальной инженерии. При этом мы понимаем, что часто при потере небольших сумм в результате мошенничества пострадавшие не сообщают об этом в банки и правоохранительные органы. Однако именно информирование о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности», - отметил старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.