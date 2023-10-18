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билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»

билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»

Источник: freepik.com

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Компании смогут при телефонном вызове указывать информацию о себе, чтобы абоненты знали, кто им звонит.

билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов «Этикетка», который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка[1]. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом. Сервис «Этикетка» работает внутри и за пределами сети билайн[2].

По данным компании Хайа (Hiya)[3], бизнес считает голосовые вызовы наиболее предпочтительным каналом коммуникации в сфере клиентской поддержки (41%), продаж (39%) и назначения встреч (35%). Пользователи также часто выбирают телефонный звонок для общения, например, со страховыми компаниями (41%), магазинами и компаниями из сферы услуг (35%), медицинскими учреждениями (33%), банками и финансовыми организациями (31%).

Однако рост мошеннических и спам-звонков привёл к тому, что уже около трети россиян перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров, и такой выбор делает всё больше абонентов[4]. В результате бизнес теряет одну из возможностей донести информацию до клиентов, которая могла бы привести к дополнительным продажам, а клиенты не получают информацию о продуктах и услугах.

Обычно эту проблему пытаются решить с помощью определителей номера и сервисов для блокировки спама от мобильных операторов, ведущих ИТ-компаний, банков[5]. Но в основе работы таких продуктов зачастую лежит информация из отзывов абонентов, которая не всегда корректно верифицирована и актуальна. То есть звонок от компании всё равно может быть заблокирован или помечен как спам.

В основе сервиса «Этикетка» от билайн бизнес лежит другой подход: дополнительные сведения о звонящем передаются вместе с голосовым вызовом. Благодаря «Этикетке» компании могут «забрендировать» свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров. При этом абоненту будет комфортнее получать звонки: он сможет их сразу идентифицировать, например, как звонок от курьера или автосалона.

«Сервис «Этикетка» предоставляет клиентам билайн бизнес новые возможности и меняет привычный формат голосовых коммуникаций. Мы уделяем внимание тому, какая информация используется в «Этикетке»: запросы на использование информации проходят модерацию в билайн. Например, клиента могут попросить предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельство о регистрации товарного знака. Уверен, что сервис «Этикетка» сможет помочь компаниям выделить свой бренд и повысить контактность при общении с существующими и потенциальными клиентами», — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

[1] Информация из «Этикетки» не заменяет собой и не изменяет информацию о номере вызывающего абонента, такая информация передаётся вместе с информацией о номере. Порядок и возможность отображения информации из «Этикетки» вместе с информацией о номере вызывающего абонента зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

[2] Возможность отображения «Этикетки» в сетях других операторов зависит от технических возможностей таких сетей и наличия соглашения у оператора с билайн.

[3] По информации из отчёта State of the call report 2022, подготовленного Hiya. https://work.hiya.com/state-of-the-call-report-2022

[5] На основании опыта клиентов билайн и проектов, проведённых билайн у клиентов.

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