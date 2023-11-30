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Банк ЗЕНИТ выступил партнером Форума «Деловые партнеры Татарстана»

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Банк ЗЕНИТ оказал поддержку XVI Форума «Деловые партнеры Татарстана». В мероприятии приняли участие Директор по розничному бизнесу Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков и региональный директор Банка ЗЕНИТ Инна Якимова. Организаторами форума выступили Всемирный конгресс татар совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Участниками стали более 350 крупных татарских предпринимателей из 40 субъектов Российской Федерации и более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Татарстан – стратегический регион присутствия Банка ЗЕНИТ. За 28 лет работы мы стали надежным партнером для жителей и бизнеса республики. В 24 офисах обслуживаются 135 тыс. розничных клиентов и 2,7 тыс. юридических лиц. Банк активно поддерживает социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе», - отметил Директор по розничному бизнесу Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков.

Банк ЗЕНИТ предлагает широкую продуктовую линейку для развития бизнеса, в том числе выдача гарантий и расчетно-кассовое обслуживание. Собственные и льготные программы кредитования включают программы стимулирования кредитования субъектов МСП и субсидирования Минэкономразвития № 1764. Доступны кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, овердрафт и контрактное кредитование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА» и на уровне A-.ru рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги».

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