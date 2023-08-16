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Банк ЗЕНИТ предлагает рефинансировать кредитные карты

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Банк ЗЕНИТ предлагает рефинансировать кредитные карты сторонних банков. Клиенты могут бесплатно погасить задолженность и не платить проценты в течение четырех месяцев.

Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо оформить заявку на выпуск кредитной «Карты привилегий». Далее при ее получении назвать сотруднику Банка ЗЕНИТ реквизиты для перевода средств в сторонний банк, при этом комиссия за операцию не взимается. Задолженность по предыдущей карте автоматически погашается и клиенту останется только закрыть договор.

По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-ое число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7 % за покупки. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить продукт можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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