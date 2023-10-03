Прогнозы
· Служба новостей

Весь мир пойдет на вас войной: для этого знака зодиака черная полоса начнется с 5 октября

Весь мир пойдет на вас войной: для этого знака зодиака черная полоса начнется с 5 октября

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Один знак Зодиака может прожить непростой четверг. С 5 октября в жизни Овнов могут начаться крутые изменения и наступит, увы, не самая легкая и далеко не самая белая полоса. Может показаться, что мир объявил вам войну.

По словам астролога Василисы Володиной, Овнам придется посмотреть правде в глазе - ранее принятые ими решения аукнутся именно сейчас.

Чем честнее Овен будет сам с собой в этот непростой период, тем больше шансов у него без потерь пережить нелегкие времена и оставить все плохое в прошлом.

Астролог советует запастись терпением, трудности могут затянуться до 16 октября.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

14 часов назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

14 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

отравление тараканов в люберцах

Новости Казани

день назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Интересное в Казани

3 дня назад

Продлеваем лето сочными фруктами: казанцы продегустировали Египетское манго

наращивание биогелем отзывы в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»

Новости Татарстана

3 часа назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

4 часа назад

Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха
Лонгриды
18 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Спортивные новости Казани

3 часа назад

Находится на 13-м месте: ФК «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

Новости Татарстана

4 часа назад

Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда: в РТ появится завод по производству зерновых рукавов

Новости Татарстана

4 часа назад

Оценят и численность населения: в РТ 4 миллиона направят на анализ транспортных и пассажирских потоков
Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий
Новости Татарстана
час назад

Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

Новости Татарстана

4 часа назад

Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха

Новости Татарстана

4 часа назад

Попал в Книгу рекордов: одна из аллей Татарстана будет названа в честь Владимира Жириновского

Новости Татарстана

14 часов назад

Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
4 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.