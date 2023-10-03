Весь мир пойдет на вас войной: для этого знака зодиака черная полоса начнется с 5 октября

Один знак Зодиака может прожить непростой четверг. С 5 октября в жизни Овнов могут начаться крутые изменения и наступит, увы, не самая легкая и далеко не самая белая полоса. Может показаться, что мир объявил вам войну.

По словам астролога Василисы Володиной, Овнам придется посмотреть правде в глазе - ранее принятые ими решения аукнутся именно сейчас.

Чем честнее Овен будет сам с собой в этот непростой период, тем больше шансов у него без потерь пережить нелегкие времена и оставить все плохое в прошлом.

Астролог советует запастись терпением, трудности могут затянуться до 16 октября.

