Снова захочется жить: к кому из знаков зодиака придут деньги и любовь в октябре

Второй месяц осени будет удачным для Стрельцов. Середина осеннего сезона - их время, когда можно построить планы любой степени сложности и почти сразу увидеть, как они реализуются.

После трудного жизненного периода Стрельцы снова захотят жить, заявила астролог Тамара Глоба.

Чем активнее будет Стрелец, тем в большей степени он сможет увеличить свое финансовое состояние, на лад пойдет личная жизнь. если Стрелец пока не встретил вторую половинку, то именно сейчас - самое лучшее время для прекрасного и перспективного знакомства.