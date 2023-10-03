Гороскоп на неделю: Раки совершат рывок в карьере, а у Весов наступит накал страстей

На ближайшие дни октября астрологи составили прогноз для каждого знака зодиака.

Согласно гороскопу на неделю со 2 по 8 октября 2023 года, у представителей знаков зодиака начинается период творческого подъема. Множество интересных встреч и разговоров, успешное осуществление дел, достижение целей, реализация задумок, повышения в должностях – все это предсказано на первую неделю октября. Помимо вышесказанного, знакам зодиака будет легко совершать покупки, налаживать романтическую сферу жизни: вас ждут новые приятные свидания, а если у вас уже есть партнер, то ваши отношения накатит волной нежности и страсти. Единственное, что может подвести представителей знаков зодиака в эту благоприятную неделю – здоровье, не забывайте за ним следить.

Овнам первая неделя октября обещает новые приятные знакомства. В совершении покупок и торговых делах, в посещениях салонов красоты вас поджидает особая удача. Соглашайтесь, если вас зовут развлечься, это принесет вам стопроцентное удовольствие. Не стоит отказываться и от свиданий, они вас по-хорошему удивят.

Общение, полное любви – подарок для тельцов со 2 по 8 октября. Встречи с противоположным полом могут принести удачу, а идеи, направленные на разрешение конфликтов, будут вознаграждены. Несмотря на прошлые скверные дни, ваше самочувствие улучшиться.

Близнецы, не стоит переживать по поводу личных отношений, неделя обещает быть спокойной. Но сложные ситуации все же на пороге, из которых представители знака близнецов с минимальными усилиями и максимальной легкостью смогут выйти. Самое время начинать учиться новому, так как первые дни октября благоприятны для вас и вашего развития.

Раки, на этой неделе вам предстоит много работы. Предпринимательство, недвижимость – сферы, где вас ждет грандиозный успех. Безусловно, эта неделя будет нелегкой, но для достижения целей и удовлетворения амбиций, соберитесь всеми силами, распределите грамотно свое время и, самое важное, не забывайте отдыхать.

Перемены – то, что ждет в первую неделю октября родившихся под созвездием льва. Перемены в любви, в карьере, в творчестве, более того, перемены приятные. На этой неделе львам не нужно ограничивать себя ни в чем: делайте то, о чем давно мечтали, совершайте поездки, покупки, спонтанные сумасшедшие решения – все это принесет львам только счастье.

Девам в период со 2 по 8 октября рекомендуется активно отдыхать. В первую очередь для того, чтобы отвлечься от душевных переживаний. Поработайте над своим внутренним состоянием: подумайте над тем, что вы преувеличиваете значение людей в своей жизни, это мешает проявить себя в полной мере.

Весы, в первую неделю октября посвятите свое время нуждающимся в помощи и природе: помогите близким, друзьям, коллегам, посадите растения, проведите время в парке, эти действия подарят вам радость и энергетический подъем. Отношения в семье обещают быть теплыми и спокойными, рассчитывайте на поддержку родных. В любви вас ждет прилив страсти, что улучшит отношения с вашей парой.

Эта неделя для скорпионов – неделя отдыха и восстановления. Посвятите время себе и своей энергии, лучше всего вам будет на свежем воздухе, где нет большого количества людей. Старайтесь не совершать покупки, а если совершаете, то с осторожностью: есть риск, что вас обманут или вы потратите средства в пустую. Не употребляйте алкоголь и мясо, есть вероятность отравления.

Стрельцы, вам стоит успокоиться и выдохнуть. Ваша спешка не приведет ни к чему хорошему, более того, вы можете навредить другим: коллегам или близким. Не стоит переживать в случае возникновения неприятностей: вы преодолеете все трудности, если не испугаетесь их.

Планам и идеям козерогов в первую неделю октября суждено сбыться с помощью надежных партнеров и покровителей. Ваши усилия в сфере предпринимательства будут вознаграждены: вас ожидает небывалый результат. Под конец неделя обещает быть напряженной, есть вероятность ссоры с соседями по дому, но не переживайте, победа на вашей стороне.

Водолеи, период со 2 по 8 октября сулит вам новые знакомства, которые принесут пользу в карьерном росте. Ожидайте деловые предложения. Ваше эмоциональное и физическое состояния поднимутся на максимум, но будьте осторожны с алкоголем и внимательно следите за едой.

Если представители знака рыб занимаются творческой профессией – первая неделя октября их время: ваше креативное мышление в этот период будет вашей ступенью к достижению высот, есть вероятность стать руководителем, директором. Со 2 по 8 октября рыбы реализуют все свои неординарные безумные идеи. Не зацикливайтесь на вашем одиночестве, оно не навсегда, а тоска может помешать добиться успеха.