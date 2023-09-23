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Божественное перерождение на 180 градусов: Володина рассказала у какого знака зодиака начнется новая жизнь

Божественное перерождение на 180 градусов: Володина рассказала у какого знака зодиака начнется новая жизнь

Фото: открытые источники

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Российский астролог Василиса Володина одному знаку Зодиака обещает начало удивительного периода в жизни. Он словно возродится, трансформируется, станет совсем другим - счастливым и довольным собой и жизнью в целом.

По словам Володиной, это будут Козероги. Рожденные под этим знаком смогут проанализировать события жизни, отбросить все старое и ненужное, оставить то, что представляет ценность и найти новое, способое осчастливить их.

Как пишет teleprogramma, Козероги буквально переродятся на 180 градусов. Они начнут ценить и уважать себя, с упехом пойдут по жизни и все у них будет получаться как никогда хорошо. Один совет - нельзя трусить и пасовать, только уверенно и только вперед.

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