Фестиваль НУР 2025 — новый взгляд на медиаискусство в сердце Татарстана

С 22 по 25 мая 2025 года в Казани проходил пятый международный фестиваль медиаискусства НУР. Это событие превратило десятки городских площадок в динамичные пространства для современного цифрового творчества. Свои мэппинги показали художники из разных стран. А партнерство с крупными компаниями сделало фестиваль еще технологичнее и ярче. Так, впервые к НУР присоединился российский оператор мобильной связи Т2, который показал в Казани собственное аудиовизуальное шоу.

Технологические и художественные проекты Т2

Оператор представил сразу несколько заметных проектов. Среди них:

3D-мэппинг на фасаде Спасской башни Казанского Кремля стал центральным событием фестиваля. Вечерние шоу привлекали сотни зрителей, поражая яркостью, динамикой и глубоким смыслом — визуальная программа рассказывала о том, как начинается связь и как она вдохновляет на творчество.

В центре картинга «Форсаж» разместилась мультимедийная инсталляция X Signal от студии SKG+. Инсталляция создала уникальную атмосферу слияния технологий и драйва, идеально подходящую для пространства, где скорость и движение играют ключевую роль.

В историческом парке «Россия – моя история». Выставка цифрового искусства NUR NOW х T2 при участии комьюнити «Березовый промпт», которая будет идти до 15 июня! Посетители смогли увидеть купольную программу на выставке NUR NOW, которая позволила погрузиться в мультимедийные сюжеты с использованием современного оборудования и архитектуры купола.

В здании Казанской ярмарки была организована комфортная бренд-зона от Т2, где гости фестиваля отдыхали на пуфах, заряжали смартфоны и наслаждались напитками. Здесь же работали фаст-треки, что делало пребывание максимально удобным и приятным.

Городские пространства и новые медиаформаты

Одной из отличительных черт НУР 2025 стала интеграция искусства в городскую среду. Десятки улиц и площадей Казани стали площадками для мэппингов, интерактивных и звуковых инсталляций. Это позволило жителям и гостям города не просто наблюдать искусство, а стать его частью, проходя через пространство, наполненное цифровыми образами.

Фестивальный гастрономический проект

Еще одной новинкой фестиваля стал гастрономический проект, реализованный совместно с редакцией Enter и Т2. Лучшие шеф-повара и бартендеры Казани создали специальные сет-меню и коктейли, вдохновленные цифровым искусством, которые можно попробовать с 20 мая по 8 июня в лучших ресторанах города. Этот проект позволил продолжить фестивальную атмосферу и за пределами основных локаций, сочетая вкус и визуальные впечатления.

Итоги и значение фестиваля НУР 2025

Фестиваль НУР в 2025 году подтвердил статус одного из ведущих событий в сфере медиаискусства в России. Современные технологии, интеграция с городской средой и широкий культурный охват позволили создать живое, многогранное событие, которое запомнилось участникам и зрителям.

Партнерство с Т2 добавило инновационной энергии, сделав цифровое искусство еще доступнее и ярче.

Для Казани НУР стал символом прогресса и творческого потенциала, а для гостей — возможностью увидеть, как будущее искусства уже наступило.