Экономика

Золотые резервы ЦБ упали до минимума с февраля 2020 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Золотые резервы Банка России упали до минимума ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Золотые запасы Банка России сократились до 73,4 млн тройских унций — это самый низкий показатель с февраля 2020 года. За май и июнь резервы уменьшились на 0,5 млн унций, опустившись с 73,9 млн до 73,4 млн. Только в июне снижение составило 300 тыс. унций, и эта тенденция держится весь год: в январе — минус 300 тыс., с февраля по май — по 200 тыс. ежемесячно.

С начала года ЦБ продал 34 тонны золота, в том числе 6 тонн в мае. По данным Всемирного совета по золоту, Россия стала лидером по продажам среди мировых центробанков. В то же время другие регуляторы, наоборот, наращивают запасы: только в мае они купили 41 тонну. Российский центробанк продолжает избавляться от драгметалла, снизив общий объем резервов до 2292 тонн.

В конце марта россиянам запретили вывозить из страны золотые слитки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

обработка участка от клещей сергиев посад сэс по москве и московской области

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

turbo planner в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

29 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии