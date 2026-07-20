Золотые резервы ЦБ упали до минимума с февраля 2020 года

Золотые запасы Банка России сократились до 73,4 млн тройских унций — это самый низкий показатель с февраля 2020 года. За май и июнь резервы уменьшились на 0,5 млн унций, опустившись с 73,9 млн до 73,4 млн. Только в июне снижение составило 300 тыс. унций, и эта тенденция держится весь год: в январе — минус 300 тыс., с февраля по май — по 200 тыс. ежемесячно.

С начала года ЦБ продал 34 тонны золота, в том числе 6 тонн в мае. По данным Всемирного совета по золоту, Россия стала лидером по продажам среди мировых центробанков. В то же время другие регуляторы, наоборот, наращивают запасы: только в мае они купили 41 тонну. Российский центробанк продолжает избавляться от драгметалла, снизив общий объем резервов до 2292 тонн.

В конце марта россиянам запретили вывозить из страны золотые слитки.