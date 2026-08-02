Экономика

Зедер допустил налог на сверхприбыль для нефтяных компаний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зедер в интервью телеканалу ARD раскритиковал схему регулирования цен на топливо в ФРГ и допустил введение налога на сверхприбыль для нефтяных концернов.

Политик заявил, что "правило двенадцати часов", ограничивающее рост цен на заправках, "работает плохо и не приносит большого эффекта". Он также сказал, что не ожидает скорого возвращения топливной скидки, но если ситуация затянется на месяцы, придется пересмотреть высокую плату за выбросы углекислого газа.

По словам Зедера, вопросом налога на сверхприбыль занимается министр финансов, и он открыт к этой мере, если её целесообразность будет очевидна. Политик также упомянул потолок цен на топливо как возможный инструмент, но главной надеждой назвал разблокировку Ормузского пролива, которая позволила бы ценам отрегулироваться самим.

Топливная скидка, одобренная Бундестагом 24 апреля, предусматривала снижение налогов на бензин и дизель на 17 центов за литр в мае и июне. Операторам АЗС разрешалось повышать цены только один раз в день — в 12:00 (13:00 мск).

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