Экономика

Запуск выпуска биоэтанола из зерна в России займёт 3–4 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Промышленное производство биоэтанола из зерна в России не удастся запустить быстро: на это потребуется минимум три-четыре года. Обсуждение этого направления возобновилось на фоне перебоев с поставками бензина и сложностей с экспортом зерна. За это время ситуация на рынке может нормализоваться, и продукт снова окажется невостребованным.

Биоэтанол получают из растительного сырья и применяют как высокооктановую добавку к топливу. Однако, как отмечают эксперты, такие проекты не способны быстро решить текущие проблемы. По словам президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олега Радина, перспективы у отрасли есть, но пока они носят нормативный, а не рыночный характер.

Использовать нынешний урожай для выпуска биоэтанола уже не выйдет: промышленной отрасли практически нет, а строительство новых предприятий — длительный процесс. Об этом сообщает портал «Российская газета».

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