Экономика

Запрет на экспорт дизтоплива из России взвинтил мировые цены

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Запрет на экспорт дизтоплива из России привел к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Остановка экспорта дизельного топлива из России ударила по мировому рынку. По данным Platts, в Северо-Западной Европе дизтопливо подорожало до $70,3 за баррель — это максимум с 23 марта. В Средиземноморье цены обновили пик с 22 мая.

Рост на европейских базисах ускорился. Ключевым импортерам, вроде Турции и Бразилии, придется либо тратить запасы, либо искать других поставщиков.

Участники российского рынка не ждут отмены эмбарго, пока не устранят дисбаланс между производством и внутренним потреблением. Подобные меры уже вводились в конце 2023 года — тогда трубопроводный экспорт возобновили через две недели из-за рисков снижения нефтепереработки.

Цель ограничений — стабилизировать внутренний рынок и сдержать рост цен. В сентябре 2023 года правительство уже вводило временное эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива, что привело к снижению биржевых цен. Экспортные ограничения сохраняют объемы топлива внутри страны и давят на оптовые цены, помогая удерживать стабильность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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