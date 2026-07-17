Запрет на экспорт дизтоплива из России взвинтил мировые цены

Остановка экспорта дизельного топлива из России ударила по мировому рынку. По данным Platts, в Северо-Западной Европе дизтопливо подорожало до $70,3 за баррель — это максимум с 23 марта. В Средиземноморье цены обновили пик с 22 мая.

Рост на европейских базисах ускорился. Ключевым импортерам, вроде Турции и Бразилии, придется либо тратить запасы, либо искать других поставщиков.

Участники российского рынка не ждут отмены эмбарго, пока не устранят дисбаланс между производством и внутренним потреблением. Подобные меры уже вводились в конце 2023 года — тогда трубопроводный экспорт возобновили через две недели из-за рисков снижения нефтепереработки.

Цель ограничений — стабилизировать внутренний рынок и сдержать рост цен. В сентябре 2023 года правительство уже вводило временное эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива, что привело к снижению биржевых цен. Экспортные ограничения сохраняют объемы топлива внутри страны и давят на оптовые цены, помогая удерживать стабильность.