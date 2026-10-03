Запасы газа в Инчукалнском ПХГ Балтии достигли 49% к 1 октября

Уровень запасов газа в Инчукалнском ПХГ — единственном подземном хранилище в странах Балтии — на 1 октября составил 49%. Как заявили в пресс-службе «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, этот показатель является исторически самым низким для указанной даты. Для начала октября компания назвала такой запас рекордно низким.

В «Газпроме» также обратили внимание, что нетто-закачка газа в хранилище в третьем квартале оказалась наименьшей для этого периода за все годы наблюдений. В компании подчеркнули, что в преддверии отопительного сезона уровень запасов газа в ПХГ Европы остается ниже предыдущих знаковых минимумов.

Ранее о критическом снижении запасов природного газа в Инчукалнском ПХГ «Газпром» сообщал в конце января: на 25 января заполненность хранилища была менее 33%. Тогда компания предупредила о возможных рисках для надежного газоснабжения Финляндии и Прибалтики из-за недостаточного объема топлива при продолжающейся стабильно холодной погоде.