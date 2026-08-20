Экономика

Запасы газа в хранилищах Европы на 17% ниже пятилетнего уровня

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Заполнение газовых хранилищ Европы к 18 августа составило 61,61%, что на 17,13% ниже среднего пятилетнего уровня для этой даты, а среднесуточная закачка за последнюю неделю оказалась на 16,4% меньше нормы. Такие данные приводит ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Несмотря на это, официальный представитель Еврокомиссии Эва Хрнчирова заявила, что Брюссель ведет координацию с государствами-членами и не фиксирует непосредственных рисков для снабжения. Уровень заполнения она оценивает примерно в 62%. В этом сезоне ЕС ориентируется на заполнение хранилищ до 80%, а не до 90%, как раньше, и считает этого достаточно для зимнего спроса. Очередное заседание координационной группы по газу запланировано на сентябрь.

Европейские энергетические аналитики смотрят на ситуацию с заметной тревогой. Они предупреждают, что низкий уровень запасов делает Европу уязвимой при холодной зиме или сбоях в поставках СПГ, особенно из-за конкуренции с Азией за танкерные партии. Высокие цены на газ из-за конфликта США с Ираном отпугивают компании от закупок для хранения, а импорт СПГ в ЕС в начале августа упал до минимума за два года.

Год назад на эту дату хранилища были заполнены на 74%. Аналитики отмечают, что транзит российского газа через Украину закрыт, а газ в Европу поступает по трубопроводам из Норвегии, Африки и из России через Турцию, а также в виде СПГ, который дорожает. США покрывают около 60% европейского импорта СПГ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Новости России

7 часов назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем

укусил постельный клоп что делать

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Гид по Казани

3 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

стоимость замены выжимного подшипника в Москве

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

18 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Технологии

14 часов назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

3 часа назад

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу

Кулинария

5 часов назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла
Новости Татарстана
7 часов назад

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

Технологии

39 минут назад

RUVDS провела первое в России FM-вещание из стратосферы над Северным полюсом

Новости России

день назад

Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года

Кулинария

43 минуты назад

Вчерашнюю гречку смешиваю с сыром: румяные лепешки исчезают быстрее обычных котлет

Технологии

час назад

«Ингосстрах» запустил платформу IMAN для создания ИИ-агентов
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Технологии

2 часа назад

Геномы четырех родственников злаков прояснили эволюцию их метаболизма

Новости Татарстана

3 часа назад

Полис ОСАГО: кто вправе оформить за полцены в Татарстане

Кулинария

3 часа назад

Хлеб для котлет замачиваю не в молоке: они остаются мягкими, а вкус мяса выходит на первый план
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
7 часов назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX