Запасы газа в хранилищах Европы на 17% ниже пятилетнего уровня

Заполнение газовых хранилищ Европы к 18 августа составило 61,61%, что на 17,13% ниже среднего пятилетнего уровня для этой даты, а среднесуточная закачка за последнюю неделю оказалась на 16,4% меньше нормы. Такие данные приводит ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Несмотря на это, официальный представитель Еврокомиссии Эва Хрнчирова заявила, что Брюссель ведет координацию с государствами-членами и не фиксирует непосредственных рисков для снабжения. Уровень заполнения она оценивает примерно в 62%. В этом сезоне ЕС ориентируется на заполнение хранилищ до 80%, а не до 90%, как раньше, и считает этого достаточно для зимнего спроса. Очередное заседание координационной группы по газу запланировано на сентябрь.

Европейские энергетические аналитики смотрят на ситуацию с заметной тревогой. Они предупреждают, что низкий уровень запасов делает Европу уязвимой при холодной зиме или сбоях в поставках СПГ, особенно из-за конкуренции с Азией за танкерные партии. Высокие цены на газ из-за конфликта США с Ираном отпугивают компании от закупок для хранения, а импорт СПГ в ЕС в начале августа упал до минимума за два года.

Год назад на эту дату хранилища были заполнены на 74%. Аналитики отмечают, что транзит российского газа через Украину закрыт, а газ в Европу поступает по трубопроводам из Норвегии, Африки и из России через Турцию, а также в виде СПГ, который дорожает. США покрывают около 60% европейского импорта СПГ.