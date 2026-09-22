Заботкин: задача ЦБ — чтобы инфляция никого сильно не удивила

Задача денежно-кредитной политики — сделать инфляцию предсказуемой, чтобы она «никого сильно не удивила». Так ее сформулировал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Московском финансовом форуме. По его словам, ключевая ставка будет реагировать на все поводы подобного удивления соразмерно и своевременно; регулятор намерен действовать так и в дальнейшем. Заявление прозвучало в ответ на вопрос модератора одной из сессий.

Форум, организуемый Минфином РФ и правительством Москвы, в 2026 году проводится в одиннадцатый раз. Его ключевая тема — «Устойчивая финансовая система — основа развития страны». В программе — 16 тематических сессий, среди которых развитие финансовой системы, будущее долгового рынка и регулирование криптовалют.

В работе форума участвуют представители федеральных и региональных органов власти, делового сообщества и эксперты. Среди заявленных спикеров — министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ прорабатывают механизм российского стейблкоина, а правительство скорректировало правила бюджетного прогноза.