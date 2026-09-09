Экономика

За восемь месяцев железная дорога Татарстана нарастила погрузку почти на 8%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За восемь месяцев текущего года на железной дороге Татарстана погружено 10,6 млн тонн грузов. Это на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

Основной объем пришелся на нефть и нефтепродукты — 7,6 млн тонн. Кроме того, отправлено 1 млн тонн химикатов и соды, 661,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 474,4 тыс. тонн зерна.

Быстрее всего росла погрузка зерна — сразу на 79,8%. Нефти и нефтепродуктов стало больше на 7,7%, удобрений — на 15%. А вот химикатов и соды отгрузили на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Август оказался рекордным по динамике: за месяц погрузили 1,5 млн тонн, что на 21,1% больше, чем в августе прошлого года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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