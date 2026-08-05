Экономика

За год в России стало на 21% меньше новых онкопрепаратов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2025 году число регистраций новых онкологических препаратов в России сократилось до 81, тогда как годом ранее достигло 103, то есть снижение составило 21%. Об этом сообщили аналитики «Курсор» на конференции «День аналитика 26.2».

Несмотря на это, рынок онкопрепаратов продолжает расти. В первом полугодии 2026 года его объем составил 187,4 млрд руб., что на 17% (+27,6 млрд руб.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 2024 года по 1 августа 2026-го было зарегистрировано 232 новых средства.

Растет и доля оригинальных препаратов: с 7% в 2024 году до 9% в 2025-м и 13% за семь месяцев 2026 года. При этом из 232 зарегистрированных с 2024 года средств 84% входят в перечень ЖНВЛП, однако к 1 августа 2026 года эта доля снизилась до 77%, что связано с ростом регистраций оригинальных препаратов.

Лидером по объему продаж остается пембролизумаб, причем более половины его продаж обеспечивает российский биоаналог «Арфлейда» («Биокад»). Самый значительный прирост продаж в первом полугодии 2026 года показал препарат «Коселуго» (селуметиниб) — 420% к аналогичному периоду прошлого года.

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