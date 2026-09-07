«WB банк» запустил кредитный лимит до 100 тыс. рублей с кешбэком 5%

«WB банк» запустил сервис «WB Кэш» — кредитный лимит до 100 тыс. рублей, который можно подключать к дебетовой карте. Средства разрешено тратить на покупки, переводы и снятие наличных, а при погашении долга до конца месяца комиссия не взимается, сообщили в пресс-службе банка.

Лимит устанавливается индивидуально. За покупки за счет лимита начисляется кешбэк 5%. Если задолженность не погашена к концу месяца, комиссия составит 50 рублей за каждую 1 тыс. рублей остатка.

Оформить сервис можно в разделе «Кошелек» в приложении Wildberries или в мобильном приложении «WB банка». Он доступен держателям дебетовых карт банка. Также пользователи могут настроить порядок списания: сначала собственные средства, затем лимит, либо наоборот, или использовать только собственные деньги.