Экономика

Выручка «Соллерса» за полугодие выросла на 29% до 33 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Выручка ПАО «Соллерс» в первом полугодии 2026 года выросла на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 33 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял 25,5 млрд рублей. Это следует из консолидированной отчетности по МСФО, которую компания предоставила «Известиям» 28 августа.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 123 млн рублей, операционный убыток — 1,96 млрд рублей, чистый убыток — 2,7 млрд рублей.

В первом полугодии компания расширяла модельный ряд и развивала собственную компонентную базу. На площадках в Елабуге и Ульяновске организовано серийное производство минивэнов Sollers SF1 и пикапов Sollers ST8 с автоматической коробкой передач по полному циклу. В Ульяновске запущено предприятие «Штамповые технологии» для выпуска кузовных деталей, а также начато производство компонентов систем безопасности и сидений. Компания также готовится к запуску внедорожника Sollers S9.

27 августа в России стартовали продажи новой версии пикапа Sollers ST8, выпускаемого в Ульяновске на базе JAC. Автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Доступны две комплектации — от 3,2 млн и 3,3 млн рублей.

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