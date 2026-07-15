Экономика

Выручка Ростеха от гражданской продукции выросла на 20%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Доходы госкорпорации Ростех от гражданской продукции увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом глава компании Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. При этом чистая прибыль снизилась на 42% — до 76,4 млрд рублей, что, по словам Чемезова, сдерживает запуск новых инвестиционных проектов.

Средняя зарплата на предприятиях Ростеха достигла 130 тыс. рублей, а выработка на одного сотрудника в 2025 году выросла на 20%. В планах — увеличить её до 6,9 млн рублей. Корпорация остаётся вторым по численности работодателем в стране: 732 тыс. человек. Объём социальных выплат вырос до 28 млрд рублей, в перспективе — 33 млрд.

На встрече также обсудили медицинские разработки. В прошлом году Ростех поставил 102 тыс. единиц медоборудования и более 90 млн расходных материалов. Среди новинок — мобильный аппарат для неинвазивной терапии опухолей «Медуза» и онкосканер, диагностирующий рак за 2–3 минуты. Он дешевле импортных аналогов на 10–15%, что открывает экспортные перспективы. В Калуге на базе предприятия «Азимут» запускают серийное производство — до 200 сканеров в год.

В сфере вакцин холдинг «Нацимбио» начал выпуск препарата для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых, который ранее закупали за рубежом. Мощность — до 5 млн доз в год. Также были представлены разработки в дорожно-строительной технике: дорожные катки на автопилоте с точностью до 2 см, техника для лесозаготовок от КАМАЗа и бесшумные электрические мини-погрузчики для уборки снега с запасом хода до 8 часов.

В автопроме АВТОВАЗ за четыре года выпустил три новые модели — «Аура», «Искра» и «Азимут». «Искра» уже на восьмом месте по продажам, к концу года ожидается шестое. Новый кроссовер «Азимут» планируют выпускать до 70 тыс. машин в год. КАМАЗ производит низкопольные троллейбусы с автономным ходом до 30 км и электробусы с отечественной батареей Росатома, которые уже работают в Москве.

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