Выдача комбинированной ипотеки в России выросла в разы

Объемы выдачи комбинированной ипотеки в России за последние месяцы значительно превысили прошлогодние показатели, следует из опроса «Ъ». Рост спроса связан с высокими ценами на жилье и снижением ставок по рыночным программам. Эксперты прогнозируют увеличение числа таких кредитов в третьем квартале на 20–30%.

В ВТБ количество сделок по комбоипотеке выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,1 тыс. на сумму 11 млрд рублей. Доля таких кредитов в объеме госпрограмм банка составила 10% против 1% годом ранее. Банк «Уралсиб» нарастил выдачу с 1,9 млрд до 5,7 млрд рублей, а Совкомбанк — в шесть раз.

В Альфа-банке доля комбоипотеки в «Семейной ипотеке» выросла почти в полтора раза при сохранении объемов выдачи за первое полугодие 2026 года на уровне 2025 года. В Сбербанке за пять месяцев 2026 года доля таких сделок по «Семейной ипотеке» составила 1,7%, по «ИТ-ипотеке» — 0,7%. Запуск комбинированной программы во втором полугодии 2026 года планирует банк «Дом.РФ».