ВТБ поднял доходность долгосрочных рублевых вкладов до 13,9%

С 16 сентября ВТБ увеличил ставки по рублевым вкладам на длительные сроки. Прирост доходности по ним достигает 2,4 п.п., сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

На срок 1,5 года максимальная ставка для розничных клиентов составляет 13,7% годовых, для участников программы «Привилегии» — 13,8%, для клиентов Private Banking — 13,9%. По накопительному счету ВТБ установил максимальную ставку 14,2% годовых.

Кроме того, по прогнозам ВТБ, к концу 2026 года объем привлеченных средств в кредитных организациях России достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году, как ожидается, динамика роста сохранится на текущем уровне.