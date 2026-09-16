Экономика

ВТБ поднял доходность долгосрочных рублевых вкладов до 13,9%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

С 16 сентября ВТБ увеличил ставки по рублевым вкладам на длительные сроки. Прирост доходности по ним достигает 2,4 п.п., сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

На срок 1,5 года максимальная ставка для розничных клиентов составляет 13,7% годовых, для участников программы «Привилегии» — 13,8%, для клиентов Private Banking — 13,9%. По накопительному счету ВТБ установил максимальную ставку 14,2% годовых.

Кроме того, по прогнозам ВТБ, к концу 2026 года объем привлеченных средств в кредитных организациях России достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году, как ожидается, динамика роста сохранится на текущем уровне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

21 час назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

2 часа назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

яйца с борной кислотой

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

покрасить машину целиком цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море

Кулинария

15 часов назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

день назад

Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»

Кулинария

23 часа назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
Новости Татарстана
22 минуты назад

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди дуба

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди ...

Новости Татарстана

54 минуты назад

Двое мужчин организовали нарколабораторию под Казанью — изъято 1,7 кг клефедрона

Полезное

21 час назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Новости Татарстана

час назад

Росприроднадзор насчитал ущерб природе Татарстана на 7,1 млрд рублей

Интересно

2 часа назад

Поиск лидов для бизнеса: источники, методы и организация процесса
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах ч...
Технологии
3 часа назад

МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через YouTube-видео

Технологии

4 часа назад

Эксперт предупредил о скрытых данных в фото со смартфона

Кулинария

6 часов назад

Лаваш начал подсыхать по краям: не выбрасываю — режу полосками прямо в яичную смесь - рецепт быстрого завтрака

Кулинария

9 часов назад

Куриная грудка получается сухой даже под соусом: эту ошибку делаю еще до начала готовки
«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, к...
Интересное в Казани
6 дней назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации