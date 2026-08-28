Экономика

ВТБ: курсы доллара, евро и юаня останутся на текущем уровне до 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что до конца 2026 года курсы доллара, евро и юаня сохранят текущие значения. На 28 августа ЦБ установил официальные курсы: 85,95 рубля за доллар, 100,29 рубля за евро и 12,76 рубля за юань. Прогноз прозвучал на онлайн-встрече с журналистами, посвященной финансовым результатам банка за январь—июль.

По мнению Пьянова, курс будут определять состояние платежного баланса, всплески спроса на валюту и объемы продаж валютной выручки экспортерами. Основной причиной ослабления рубля в последние недели он назвал дисбаланс между покупками валюты импортерами, туристами и переводами за рубеж и недостаточно активными продажами со стороны экспортеров.

Краткосрочные риски банк связывает с возможным выпадением отдельных важных экспортных позиций, что может усилить негативное влияние на платежный баланс. Пьянов подчеркнул, что адаптивность российской экономики остается высокой: после перенастройки логистических цепочек и поиска альтернативных каналов сбыта ситуация способна развернуться. Дополнительное давление на рубль оказывает нефтяной рынок — Brent откатилась к нижней границе диапазона $85–90 за баррель.

Несмотря на волатильность, в ВТБ не видят предпосылок для обвального движения курса. Банк сохраняет консервативный прогноз: при стабилизации платежного баланса и возвращении цен на энергоносители в среднюю часть диапазона рубль сможет удерживать достигнутые уровни. Пьянов отметил, что регулятор и экспортеры обладают достаточным набором инструментов для сглаживания резких колебаний, поэтому резкая девальвация маловероятна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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