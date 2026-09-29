ВИ.ру направит до 500 млн рублей на выкуп собственных акций

Совет директоров ПАО «ВИ.ру» одобрил приобретение обыкновенных акций компании на сумму до 500 млн руб. Об этом говорится в сообщении организации. Проводить выкуп будет дочернее общество — ООО «ВсеИнструменты.ру», а сам процесс возможен с 1 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года включительно. Приобретённые бумаги предполагается использовать для реализации планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников группы.

В компании отметили, что фактические сроки и объём приобретения акций будут определяться с учётом рыночной конъюнктуры, а принятое решение не предусматривает обязательства выкупать бумаги на всю установленную сумму.

Финансовые показатели группы растут. Чистая прибыль ПАО «ВИ.ру» по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла в 13 раз — до 2.6 млрд руб. с 0.2 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.2% до 89.6 млрд руб. с 86.8 млрд руб., валовая прибыль — на 5% до 29.8 млрд руб. с 28.4 млрд руб., EBITDA (IFRS 16) — на 19.8% до 8.8 млрд руб. с 7.4 млрд руб. За весь 2025 год выручка по МСФО составила 182.87 млрд руб. против 170.06 млрд руб., прибыль — 3.37 млрд руб. против 669.77 млн руб. По РСБУ выручка ПАО «ВИ.ру» за 2025 год достигла 1.58 млрд руб. против 60.9 млн руб. годом ранее, чистая прибыль — 1.5 млрд руб. против убытка 683.23 млн руб.

Основной профиль «ВИ.ру» — торговля строительными инструментами, техникой и оборудованием через сайт Vseinstrumenti.ru и мобильное приложение на территории России. В группу входят ООО «ВсеИнструменты.ру», ООО «Вирент», ООО «Бизнес Проперти» и ООО «Ви.Тех». Акционер с долей 83.8779% — МКООО «Хавербруг Энтерпрайзес Лимитед», зарегистрированная в РФ в порядке редомициляции; по состоянию на 31 декабря 2025 года конечная контролирующая сторона у группы отсутствовала. Новая головная компания ПАО «ВИ.ру» была создана в марте 2024 года, реструктуризация завершилась в апреле 2024 года после внесения материнской компанией 100% доли владения в уставном капитале ООО «ВсеИнструменты.ру» в имущество созданного ПАО.