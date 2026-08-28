Экономика

Венгрия выделит дополнительно €305,5 млн на АЭС «Пакш-2»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Новое правительство Венгрии приняло решение направить в этом году дополнительные 111,6 млрд форинтов (€305,5 млн) на сооружение АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома. Как сообщает газета Nepszava, средства заложены в поправки к бюджету на 2026 год, которые будут внесены в парламент в ближайшие дни.

Согласно документу, подготовленному кабинетом Петера Мадьяра, финансирование проекта до конца года вырастет с 95 млрд до 206,6 млрд форинтов (€565,5 млн). По оценке Nepszava, за последние 12 лет государство уже перечислило оператору станции 628,7 млрд форинтов (более €1,7 млрд), а с учётом новых расходов общая сумма затрат превысит €2,2 млрд.

Ранее победившая на парламентских выборах 12 апреля партия «Тиса» обещала подвергнуть проект серьёзному пересмотру. Премьер Мадьяр заявлял о намерении проанализировать контракты на строительство, предположив, что стоимость станции сильно завышена. Глава Росатома Алексей Лихачев, в свою очередь, выражал готовность дать ответы на любые вопросы по проекту «на языке цифр и фактов».

Работы на стройплощадке в Пакше идут по графику: после заливки 5 февраля первого бетона в фундамент энергоблока №5 объект официально получил статус строящейся атомной станции по стандартам МАГАТЭ. Ввод новых энергоблоков ожидается в начале 2030-х годов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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