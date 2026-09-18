Венгрия намерена поэтапно сокращать зависимость от нефти из России

Сократить зависимость от российской нефти в ближайшие годы и привлекать поставщиков из других государств намерено новое руководство Венгрии во главе с Петером Мадьяром. Об этом заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС.

Для диверсификации источников энергоснабжения, по словам министра, идут переговоры с хорватской стороной об увеличении загрузки Адриатического нефтепровода. Он отметил, что отношения Венгрии и Хорватии стали «гораздо более дружественными», чем в период предыдущего правительства Виктора Орбана. Процесс снижения зависимости от российской нефти планируется поэтапным.

В программе партии «Тиса», победившей на парламентских выборах 12 апреля, закреплено обязательство добиться к 2035 году устранения энергетической зависимости Венгрии от России. Сейчас значительная часть нефти поступает в страну по трубопроводу «Дружба», а газ — по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2025 году, как сообщало прежнее правительство Орбана, поставки нефти из России превысили 8,5 млн тонн, природного газа — 7 млрд кубометров.