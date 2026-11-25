В Татарстане стартовал открытый конкурс на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», начальная цена контракта — почти 2,437 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счет внебюджетных средств, аванс составит 30%, а завершить работы подрядчик должен до 20 декабря 2027 года. Тендер уже размещен на сайте госзакупок.

Заявки от участников будут приниматься с 25 ноября по 11 декабря 2026 года, итоги конкурса подведут 15 декабря. Победителя определят по двум критериям: цена предложения (60%) и квалификация участника (40%). Обеспечение заявки установлено на уровне более 121,8 млн рублей, а обеспечение исполнения контракта — 731 млн рублей.

Контракт также предусматривает гарантийные обязательства: для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия — 5 лет, верхнего — 2 года, для цементно-бетонного покрытия — 8 лет, для водопропускных труб — 6 лет. Ранее в республике подвели итоги дорожных программ 2026 года, в которые вошли 43 объекта ремонта региональных дорог и комплексные программы развития территорий.