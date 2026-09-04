В августе КАМАЗ продал на 12% меньше новых тяжелых грузовиков

В августе 2026 года КАМАЗ реализовал в России 1 031 новый тяжелый грузовик. Это на 12% меньше, чем в августе предыдущего года, сообщил в ходе онлайн-эфира руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Падение продаж не помешало компании остаться лидером рынка: доля КАМАЗа составила 38%. Другие производители показали разную динамику: Sitrak потерял 39% продаж, Shacman — 70%. FAW, напротив, нарастил продажи на 14%, а Dongfeng — в 7,6 раза.

Рынок тяжелых грузовиков в целом по итогам августа сократился на 27% в годовом сопоставлении и на 23% по сравнению с июлем. С января по август в стране продали 24,4 тыс. таких машин — на 17% меньше, чем за тот же период год назад.

В первом полугодии КАМАЗ нарастил объем продаж на 8,8%, тогда как выручка уменьшилась на 0,3%. Чистый убыток компании за этот период составил 13,9 млрд рублей.