В Абхазии доплату к пенсии с 1 мая повысили на 1000 рублей для 16 категорий

С 1 мая в Абхазии доплату к пенсиям увеличили на 1000 рублей для 16 категорий. Как сообщила министр социального обеспечения и демографической политики республики Кама Адзинба, пенсионеры по возрасту и за выслугу лет теперь получают 6000 рублей в месяц — базовую пенсию плюс доплату. Повышение затронуло более 16 тысяч человек, в финансовом выражении это около 200 миллионов рублей в год.

Базовая пенсия по возрасту в Абхазии составляет 500 рублей, за выслугу лет — 200 рублей. Для граждан, не получающих российскую пенсию, по соглашению о пенсионном обеспечении предусмотрена доплата: 5,5 или 6 тысяч рублей в зависимости от категории.

Современного закона о пенсионном обеспечении в республике до сих пор нет. Многие социальные выплаты регулируются документами времен СССР, которые не противоречат законодательству Абхазии, и отдельными постановлениями правительства. Принятие республиканского закона министр назвала одной из ключевых задач.

В республике проживает около 50 тысяч пенсионеров. Об этом Кама Адзинба рассказала в интервью корреспонденту «РГ».