Экономика

В 24 отделениях ВТБ начал выкуп инвестиционных золотых монет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Выкуп инвестиционных золотых монет запустил ВТБ: операция доступна в 24 отделениях по всей России. Клиенты теперь могут не только приобретать такие монеты в крупных городах страны, но и продавать их банку. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе кредитной организации, информацию приводит ТАСС.

В банке напомнили, что золото традиционно считается «защитным» активом, а покупают его все чаще с долгосрочной целью — хеджировать валютные риски.

Руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев заявил, что инвесторы проявляют спрос на драгоценные металлы в целом и инвестиционные монеты в частности. На отношение клиентов напрямую повлияли рыночные сигналы: резкий рост цен на золото в 2022–2025 годах сделал его одним из самых доходных защитных активов, отметил он. По его словам, запуск выкупа закрывает весь цикл владения этим инструментом внутри банка — теперь клиент может полноценно управлять такими вложениями в рамках одной финансовой организации.

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