Туристический налог предложили платить туристам, а не отелям

Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров хотят изменить механизм туристического налога. Вместо гостиниц его плательщиком должен стать сам турист, а средство размещения останется налоговым агентом, который удержит и перечислит платеж в бюджет. Отдельной строкой в расчетах предлагают показывать сумму сбора, чтобы гость видел разницу между стоимостью проживания и муниципальным платежом.

Авторы инициативы также предлагают отказаться от процентной ставки и установить фиксированную сумму в рублях с человека за сутки. Процентная модель, по их словам, увеличивает нагрузку при любом росте тарифов, даже если он вызван расходами на зарплаты, коммунальные услуги или ремонт. Фиксированный сбор, как считают в отрасли, сделает обязательства отелей более предсказуемыми и не зависящими от динамики цен.

Для гостиниц, вкладывающих средства в реконструкцию и капитальный ремонт, бизнес просит ввести инвестиционный вычет. Предприятие сможет уменьшать на подтвержденные капзатраты сумму налога к уплате в будущих периодах, оставляя эти деньги себе в счет компенсации вложений в обновление номерного фонда, инженерных систем и других элементов.

Обращение подписали крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Документ направлен министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщили ТАСС в пресс-службе РСТ. Президент союза Илья Уманский подчеркнул, что речь не идет о новом налоге: меняется лишь конструкция существующего, чтобы сбор экономически относился к пребыванию туриста, а не к финансовому результату отеля.