Экономика

Telegraph: закрытие Ормузского пролива грозит Британии рецессией в 2027

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Если Ормузский пролив останется закрытым, британская экономика может войти в рецессию в 2027 году. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее власти Великобритании уже скорректировали прогноз на 2026 год в сторону снижения, уменьшив ожидаемый рост на 0,3 процентного пункта. В консалтинговой компании EY полагают, что реальная ситуация окажется ещё сложнее.

При продолжении иранского конфликта, по мнению экспертов EY, первая половина 2027 года завершится падением ВВП. Рецессия может привести к удвоению инфляции.

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