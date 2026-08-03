Telegraph: закрытие Ормузского пролива грозит Британии рецессией в 2027

Если Ормузский пролив останется закрытым, британская экономика может войти в рецессию в 2027 году. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее власти Великобритании уже скорректировали прогноз на 2026 год в сторону снижения, уменьшив ожидаемый рост на 0,3 процентного пункта. В консалтинговой компании EY полагают, что реальная ситуация окажется ещё сложнее.

При продолжении иранского конфликта, по мнению экспертов EY, первая половина 2027 года завершится падением ВВП. Рецессия может привести к удвоению инфляции.