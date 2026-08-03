Экономика

ЦБ определил минимальный капитал цифровых депозитариев от 50 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России опубликовал проект указания, устано...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России опубликовал проект указания, который закрепляет требования к минимальному размеру собственных средств цифрового депозитария. Согласно документу, капитал такой организации должен быть не менее 50 млн рублей, а при работе с иностранными системами — 100 млн рублей. Для расчетных депозитариев порог установлен на уровне 250 млн рублей.

Одновременно регулятор завершил сбор предложений к проекту указания о торговле криптовалютами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на организованных торгах. В нем ЦБ определил порядок расчета биржами рыночной и средневзвешенной цены для таких активов, а также условия, при которых организатор торгов сможет приостанавливать операции клиента с цифровыми активами.

Как отмечают эксперты, жесткие требования к депозитариям объясняются их высокой ответственностью, в том числе за проверку операций клиентов. Создание таких структур может потребовать инвестиций в несколько сотен миллионов рублей, поэтому рынок, вероятно, сосредоточится вокруг крупных игроков.

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