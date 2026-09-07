Стоимость риска банков не превысит уровень 2026 года в первом полугодии 2027-го

Стоимость риска (CoR) банков в первом полугодии 2027 года останется на повышенном уровне, но по базовому сценарию не превысит показатель 2026-го. Такой прогноз содержится в обзоре банковского сектора аналитической компании «Эйлер»: уровень покрытия резервами на конец второго квартала остается относительно комфортным. При этом банки сохранят высокие отчисления в резервы на проблемные и сомнительные кредиты.

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года CoR по корпоративному портфелю вырос на 0,2 п.п. год к году — с 1,1% до 1,3%. В рознице он уменьшился на 1 п.п. — с 3,2% до 2,2%. Этот показатель отражает, какую часть кредитного портфеля банк теряет из-за невозвратов.

Регулятор ожидает, что в 2026 году стоимость риска в корпоративном сегменте составит 1,3–1,7%, в розничном — 2,2–2,6%. На конец июня корпоративный портфель банков достиг 86,84 трлн рублей, увеличившись на 11,7%, розничный — 39,7 трлн рублей (рост на 6%).