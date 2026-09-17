Экономика

Срезанных цветов в России планируют произвести 480 млн штук в 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

К концу 2026 года в России рассчитывают выйти на рекордный объем производства срезанных цветов — 480 млн штук. Об этом на первой международной выставке по декоративному питомниководству и зеленым технологиям «Про озеленение и растения» сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Андрей Ариткулов. По его словам, с 2017 года выпуск цветочной продукции вырос почти вдвое: в 2025 году показатель составил 431,5 млн штук.

Минсельхоз под руководством Оксаны Лут поставил задачу наращивать производство цветов до 2030 года, чтобы повысить конкурентоспособность и снизить издержки. Сейчас основная часть производства сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах, а на Северном Кавказе обсуждается развитие садоводства и питомниководства.

Выставка «Про озеленение и растения» впервые проходит с 17 по 19 сентября 2026 года в МВЦ «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах (Ставропольский край). На ее площадке впервые обсуждают такие перспективные направления, как декоративное питомниководство и садоводство. По словам Ариткулова, благодаря подобным мероприятиям и слаженной работе аграриев страна ежегодно устанавливает рекорды по урожайности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

22 часа назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД

морильщики тараканов москва

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Полезное

2 дня назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

изготовление дубликатов ключей для домофона в Москве

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

6 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

9 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

6 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Технологии
7 часов назад

В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.

Немецкие археологи в Тюрингии обнаружили 11 сер...

Кулинария

20 минут назад

Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

Интересное в Казани

день назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

Технологии

55 минут назад

Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами

Новости Казани

58 минут назад

В Казани из гаража изъяли 41 тыс. пачек немаркированных сигарет
Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем
Новости Татарстана
10 часов назад

Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем

Технологии

час назад

Google Home перестал обновлять виджеты в фоне для экономии заряда

Кулинария

3 часа назад

Котлеты получаются сухими внутри: почему дело не всегда в количестве лука и хлеба

Технологии

4 часа назад

Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на Pixel 9
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов