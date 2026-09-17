Срезанных цветов в России планируют произвести 480 млн штук в 2026 году

К концу 2026 года в России рассчитывают выйти на рекордный объем производства срезанных цветов — 480 млн штук. Об этом на первой международной выставке по декоративному питомниководству и зеленым технологиям «Про озеленение и растения» сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Андрей Ариткулов. По его словам, с 2017 года выпуск цветочной продукции вырос почти вдвое: в 2025 году показатель составил 431,5 млн штук.

Минсельхоз под руководством Оксаны Лут поставил задачу наращивать производство цветов до 2030 года, чтобы повысить конкурентоспособность и снизить издержки. Сейчас основная часть производства сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах, а на Северном Кавказе обсуждается развитие садоводства и питомниководства.

Выставка «Про озеленение и растения» впервые проходит с 17 по 19 сентября 2026 года в МВЦ «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах (Ставропольский край). На ее площадке впервые обсуждают такие перспективные направления, как декоративное питомниководство и садоводство. По словам Ариткулова, благодаря подобным мероприятиям и слаженной работе аграриев страна ежегодно устанавливает рекорды по урожайности.