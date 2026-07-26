Экономика

Средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 регионах России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 ре...

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Средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 12 субъектах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства. В 2025 году в этот список вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Якутия, Чукотка, а также Мурманская, Магаданская и Сахалинская области.

В 2026 году к ним добавились Архангельская область, Республика Карелия и Республика Коми. Таким образом, число регионов с пенсией выше 30 тыс. рублей увеличилось.

По данным на июнь 2025 года, средний размер пенсии неработающих россиян составил 25 838 рублей, что на 1,8 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с 1 августа Социальный фонд проведет перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в 2025 году.

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