Спрос на вторичное жилье в России вырос на 21%

Россияне активно скупают квартиры на вторичном рынке. За первое полугодие 2026 года в стране продали 699 800 квартир — это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит «Авито недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра.

Управляющий директор сервиса Сергей Еремкин отметил, что рост заметный. Схожие цифры и у «Циана». По словам главного аналитика Алексея Попова, за шесть месяцев оформили 655 000 договоров купли-продажи — плюс 32% к первому полугодию 2025-го.

В 19 крупнейших регионах спрос подскочил на 38% — до 255 000 лотов. Правда, 12% сделок пришлось на квартиры в домах, сданных меньше трех лет назад. Эксперт поясняет: значительная часть таких объектов — готовое жилье от застройщиков.

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов оценивает рост числа транзакций со вторичкой в 43,9% за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с прошлым годом.