Экономика

Спрос на вторичное жилье в России вырос на 21%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Рынок вторичного жилья в России показал рост на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Россияне активно скупают квартиры на вторичном рынке. За первое полугодие 2026 года в стране продали 699 800 квартир — это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит «Авито недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра.

Управляющий директор сервиса Сергей Еремкин отметил, что рост заметный. Схожие цифры и у «Циана». По словам главного аналитика Алексея Попова, за шесть месяцев оформили 655 000 договоров купли-продажи — плюс 32% к первому полугодию 2025-го.

В 19 крупнейших регионах спрос подскочил на 38% — до 255 000 лотов. Правда, 12% сделок пришлось на квартиры в домах, сданных меньше трех лет назад. Эксперт поясняет: значительная часть таких объектов — готовое жилье от застройщиков.

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов оценивает рост числа транзакций со вторичкой в 43,9% за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с прошлым годом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

могут ли тараканы шуметь

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

ремонт электроинструмента прайс-лист в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

29 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии