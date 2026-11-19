За девять месяцев 2026 года жители Казани купили 89 тонн творожных сырков — это на 154% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные приводит компания «Логика молока», проанализировавшая продажи молочной продукции в крупных городах России.

В целом по стране спрос на творожные сырки увеличился на 84%, а объем продаж достиг 3,5 тысячи тонн. При этом в Казани заметно выросли и продажи греческого йогурта — на 84%, до 383 тонн. Общероссийский показатель по этой категории составил 70% роста и 11,8 тысячи тонн.

Питьевой йогурт казанцы стали покупать на 11% активнее — 1,8 тысячи тонн за девять месяцев. В России рост составил 15%, до 61 тысячи тонн. Продажи ложкового йогурта в столице Татарстана выросли на 6% (1,1 тысячи тонн), по стране — на 9% (38 тысяч тонн).

В других городах динамика оказалась еще заметнее: в Липецке продажи творожных сырков выросли более чем в восемь раз (до 20 тонн), в Воронеже — почти в семь раз (до 59 тонн), в Москве — в четыре раза (до 128 тонн). Греческий йогурт стал популярнее в Волгограде (в 2,6 раза, до 228 тонн), Самаре (в 2,4 раза, до 368 тонн) и Краснодаре (в 2,3 раза, до 718 тонн).