«Совкомфлот» получил $283,8 млн чистой прибыли по МСФО за I полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года «Совкомфлот» получил $283,8 млн чистой прибыли по МСФО, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток в $435,1 млн. Данные приводятся в отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла почти в 1,7 раза и достигла $1,026 млрд, скорректированная чистая прибыль составила $266 млн.

В сообщении «Совкомфлота» отмечается, что выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 61% до $809 млн, показатель EBITDA — на 108% до $547 млн, а рентабельность EBITDA выросла до 68% с 53% годом ранее. Такую динамику в компании связывают с ростом доходов портфеля долгосрочных контрактов и увеличением доходов в танкерных сегментах бизнеса.

Компания подтвердила намерение выплачивать годовые дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, специализирующаяся на морской транспортировке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.