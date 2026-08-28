Экономика

«Совкомфлот» получил $283,8 млн чистой прибыли по МСФО за I полугодие

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

По итогам первого полугодия 2026 года «Совкомфлот» получил $283,8 млн чистой прибыли по МСФО, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток в $435,1 млн. Данные приводятся в отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла почти в 1,7 раза и достигла $1,026 млрд, скорректированная чистая прибыль составила $266 млн.

В сообщении «Совкомфлота» отмечается, что выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 61% до $809 млн, показатель EBITDA — на 108% до $547 млн, а рентабельность EBITDA выросла до 68% с 53% годом ранее. Такую динамику в компании связывают с ростом доходов портфеля долгосрочных контрактов и увеличением доходов в танкерных сегментах бизнеса.

Компания подтвердила намерение выплачивать годовые дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, специализирующаяся на морской транспортировке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

23 часа назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

средство против травы и сорняков на даче навсегда

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

занятия на беговелах для детей в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

6 часов назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе
Новости Татарстана
2 часа назад

Дроны-ищейки и искусственный интеллект спасают экологию Татарстана

Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин расск...

Технологии

12 минут назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Кулинария

33 минуты назад

Картошку нарезаю и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане напечатают 6 млн бюллетеней с максимальной защитой
В Казани хотят запустить лабораторию испытаний ...
Технологии
3 часа назад

В Казани хотят запустить лабораторию испытаний автомобильных компонентов

Технологии

44 минуты назад

Перезагрузка смартфона после обновлений: зачем она нужна

Технологии

час назад

Запущен виртуальный оператор «Яндекс Сим» со встроенным ИИ-помощником

Кулинария

час назад

Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю
130 лет российскому автомобилю: как новый кросс...
Интересное в Казани
4 дня назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам