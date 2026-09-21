Соцфонд: страховые пенсии работающих индексируют вместе с пенсиями неработающих

Работающие россияне получают страховую пенсию с ежегодными плановыми индексациями — одновременно с неработающими гражданами. Об этом ТАСС сообщили в канале Социального фонда России в «Максе».

Там пояснили, что страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности. При назначении выплаты Соцфонд сразу рассчитывает ее сумму исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.

В дальнейшем гражданин сможет одновременно работать и получать страховую пенсию со всеми ежегодными плановыми индексациями, отметили в Соцфонде.