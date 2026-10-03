Сенатор: бюджет 2027–2029 снижает зависимость от нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет на 2027–2029 годы не должен усиливать инфляционное давление и формирует запас финансовой устойчивости. Так проект оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, передает ТАСС.

Сенатор отметил умеренную динамику доходов и расходов, постепенное сокращение дефицита, а также выполнение социальных обязательств государства и соответствие проекта долгосрочным параметрам бюджетной политики.

Ключевым структурным изменением Шендерюк-Жидков назвал дальнейшее снижение значения нефтегазовых доходов. По его оценке, это делает бюджет менее зависимым от внешних условий и увеличивает роль внутренней экономической базы в его формировании.