Экономика

Семь стран ОПЕК+ согласились не менять квоты на ноябрь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Семь стран–участниц сделки ОПЕК+ принципиально согласились сохранить целевые показатели добычи нефти на ноябрь без изменений, передает Reuters со ссылкой на делегата одного из государств–членов.

Суммарная квота ОПЕК+ сейчас составляет 31 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия может добывать 10,5 млн баррелей в сутки, Россия — 9,9 млн баррелей в сутки. Эти нормативы действуют с сентября.

С июня по сентябрь участники альянса ежемесячно увеличивали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, но после заседания 6 сентября оставили октябрьские квоты на прежнем уровне. Заседание группы запланировано на сегодня.

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