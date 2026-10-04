Семь стран ОПЕК+ согласились не менять квоты на ноябрь

Семь стран–участниц сделки ОПЕК+ принципиально согласились сохранить целевые показатели добычи нефти на ноябрь без изменений, передает Reuters со ссылкой на делегата одного из государств–членов.

Суммарная квота ОПЕК+ сейчас составляет 31 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия может добывать 10,5 млн баррелей в сутки, Россия — 9,9 млн баррелей в сутки. Эти нормативы действуют с сентября.

С июня по сентябрь участники альянса ежемесячно увеличивали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, но после заседания 6 сентября оставили октябрьские квоты на прежнем уровне. Заседание группы запланировано на сегодня.